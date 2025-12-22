SUIVEZ-NOUS

Lundi, 22 décembre 2025

Actualités

Élection complémentaire à La Doré

Rémy Kirchmann l’emporte par un seul vote

Émile Boudreau
Le 22 décembre 2025 — Modifié à 08 h 00 min le 22 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dimanche, lors de l’élection complémentaire pour le poste de conseiller municipal à La Doré, Rémy Kirchmann a finalement remporté la victoire avec 73 votes, soit un seul de plus que son adversaire Mélissa Laprise, rapport Radio-Canada.

Au total, 145 électeurs sur les 1 128 inscrits ont exercé leur droit de vote, ce qui représente un taux de participation de 13 %. Deux bulletins ont été rejetés.

Pour rappel, lors de l’élection municipale du 2 novembre dernier, Jacques Dubois avait été élu maire en défaisant Ghislain Laprise. Les candidats aux postes 2, 3 et 4 du conseil municipal avaient tous été élus sans opposition.

