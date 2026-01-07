Des mesures de réorientation mise en place à l’Hôpital de Roberval

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a annoncé hier la mise en place de mesures de réorientation à l’urgence de l’Hôpital de Roberval. Cette décision survient à la suite d’un bris du tomodensitomètre (TACO) et d’un appareil de biochimie essentiel à certaines analyses sanguines, combiné à un achalandage atteignait 85 %.

Le CIUSSS affirme que les équipes de l’hôpital sont actuellement mobilisées pour réparer les équipements défectueux, mais qu’il est trop tôt pour déterminer quand la situation reviendra à la normale.

Durant cette période, l’urgence de l’hôpital concentrera ses ressources sur les cas les plus critiques. Certaines personnes sollicitant les services d’urgence de l’hôpital pourraient donc être dirigées vers d’autres services du réseau de la santé et des services sociaux, ou des services communautaires tels qu’une pharmacie communautaire, un dentiste, un médecin de famille, un rendez-vous en GMF ou vers tout autre professionnel de la santé.

Le CIUSSS précise que ces réorientations ne seront pas systématiques et qu’elles seront appliquées uniquement si le protocole est respecté et si l’état physique et mental du patient le permet.