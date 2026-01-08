SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 09 janvier 2026

Actualités

Temps de lecture : 31s

Hôpital de Roberval

Les mesures de réorientation sont terminées

Le 08 janvier 2026 — Modifié à 06 h 53 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le CIUSSS du saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé mercredi en fin de journée la fin des mesures de réorientation qui impliquaient la clientèle du centre hospitalier de Roberval.

Rappelons qu’un bris du tomodensitomètre (TACO) et d’un appareil de biochimie utilisé pour certaines analyses sanguines ont rendu ces mesures nécessaires mardi. Après des travaux de réparation et des tests effectués dans la journée de mercredi, les deux équipements sont à nouveau pleinement fonctionnels.

Les usagers peuvent désormais bénéficier de l’ensemble des services d’urgence sans réorientation, tout en continuant à recevoir des soins de qualité.

Par voie de communiqué, le CIUSSS a tenu à remercier les patients pour leur compréhension, ainsi que le personnel hospitalier pour son engagement et son professionnalisme dans la gestion de cette situation exceptionnelle.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES