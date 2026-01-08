Les mesures de réorientation sont terminées

Le CIUSSS du saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé mercredi en fin de journée la fin des mesures de réorientation qui impliquaient la clientèle du centre hospitalier de Roberval.

Rappelons qu’un bris du tomodensitomètre (TACO) et d’un appareil de biochimie utilisé pour certaines analyses sanguines ont rendu ces mesures nécessaires mardi. Après des travaux de réparation et des tests effectués dans la journée de mercredi, les deux équipements sont à nouveau pleinement fonctionnels.

Les usagers peuvent désormais bénéficier de l’ensemble des services d’urgence sans réorientation, tout en continuant à recevoir des soins de qualité.

Par voie de communiqué, le CIUSSS a tenu à remercier les patients pour leur compréhension, ainsi que le personnel hospitalier pour son engagement et son professionnalisme dans la gestion de cette situation exceptionnelle.