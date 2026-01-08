Le Festival de la gourgane organise une course d’accélération de motoneige

Le Festival de la gourgane d’Albanel tiendra, comme le veut la tradition, son souper‑bénéfice de fesse de bœuf afin de financer la 50e édition à venir. Et ce n’est pas tout. En nouveauté, le comité organisateur introduit cette année une nouvelle activité : une course d’accélération de motoneige tenue le jour même.

« On fait toujours des courses d’accélération de pick-up dans la bouette, l’été, au Festival de la gourgane. Cette année, pour le 50e, il faut faire des activités de financement pour l’événement. Il n’y a pas beaucoup d’activités qui se passent l’hiver dans la région. On a décidé d’organiser des courses d’accélération de skidoo », raconte Jean-Christophe St-Pierre, membre du comité organisateur.

Cette nouvelle activité aura lieu le 24 janvier sur le site du Festival de la gourgane, à l’arrière du centre communautaire à Albanel.

« Tôt le matin, les participants vont commencer à arriver. On va les inscrire et inspecter les machines. Les courses vont commencer vers 10 h. Ça va être tout au long de la journée. Il va avoir un dîner hot-dog. Il va avoir de la musique sur place pour faire de l’animation », indique-t-il.

Des feux de foyer et un chapiteau seront aménagés sur le site afin de permettre à tous de se réchauffer.

Plusieurs classes de coureurs s’affronteront, tels que montain stock, montain open (turbo), trail stock, trail turbo, vintage 2002 et moins, open, 20-25 pouces ainsi qu’une classe pour les enfants (s’il y a manifestation).

Un coût est lié à l’inscription des participants ainsi que pour les spectateurs.

Le souper-bénéfice se tiendra en soirée. Au menu? Dévoilement de la programmation, soirée dansante et prix à gagner. Les billets sont en vente au coût de 50 $. Les places sont limitées.

Pour le moment, il n’est pas possible de connaître les artistes qui participeront à l’événement. Le public peut toutefois s’attendre à une édition haute en couleur, selon Jean-Christophe St-Pierre. Le cinquantième anniversaire sera célébré en grand.

« Le budget spectacle a sauté. On devrait avoir des feux d’artifice digne de ce nom. Le tournoi de balle va être encore présent. Il y aura des courses de Mud Drag et plusieurs autres nouveautés. »

La prochaine édition du Festival de la gourgane aura lieu du 23 au 26 juillet. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour toute la famille.