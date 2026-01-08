Le tirage pour l’épicerie du village interdit par une juge

Depuis septembre dernier, les citoyens de La Doré ont perdu leur seule épicerie du village. Malgré la retraite des anciens propriétaires, annoncée à l’automne 2024, un organisme à but non lucratif (OBNL) a voulu créer un moitié-moitié afin de sauvegarder cette institution municipale.

Selon le Quotidien, l’organisme Promotion La Doré a demandé à la Régie des alcools, des courses et des jeux d’organiser le tirage qui leur aurait permis d’amasser 150 000$, ce qui aurait assuré la survie de l’épicerie Bonichoix. Toutefois, la Régie a tranché: l’OBNL ne respectait pas le critère de «fins charitables».

Selon les informations du Quotidien, obtenues en vertu de la loi sur l’accès à l’information, la juge dans ce dossier, Josée Lapalme, avait déjà pris sa décision un mois avant d’entendre la cause. Mme Lapalme agissait alors comme une «régisseure d’instruction», un poste administratif de la Régie. Son double chapeau désole les représentants de Promotion La Doré, qui expliquent devoir faire maintenant 20km pour aller faire une épicerie.

Mentionnons que deux autres cas de double chapeau ont lieu en ce moment à la Régie, alors qu’un club de motoneige de Chaudières-Appalaches subit le même sort et également la chaîne de restaurants Bières et Frites, qui poursuit la Régie pour 3 M$ dans une affaire similaire.