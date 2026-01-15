Les réactions des députés du Saguenay–Lac-Saint-Jean

La démission du premier ministre du Québec, François Legault, a provoqué de nombreuses réactions auprès des élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ceux-ci n’ont pas tardé à saluer son apport et son engagement envers le Québec.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, qui a débuté sa carrière politique avec la CAQ en 2022, a exprimé sa reconnaissance envers celui qui a dirigé le Québec pendant plusieurs années.

« À titre plus personnel, je tiens à remercier M. Legault d’avoir toujours été là pour moi. Avant même mes premiers pas en politique, nous avons appris à nous connaître et nous faire confiance durant le projet de gymnase au Patro de Jonquière où il s’était engagé pour sa réalisation durant la campagne 2018 et a tenu sa promesse une fois élu », a rappelé l’ancien directeur général du Patro de Jonquière dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada.

De son côté, Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, a souligné la contribution du premier ministre.

« La politique c’est toute un aventure! Je tiens à souligner les années d’engagement de François Legault et tout le temps qu’il a investi pour le Québec avec cœur et dévouement. Merci pour tout monsieur Legault, c’est un honneur d’avoir partagé un bout d’aventure avec vous. », a-t-il indiqué le député sur les réseaux sociaux.

Au moment de publier cet article, la députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette, ainsi que le député de Dubuc, François Tremblay, ancien député caquiste récemment devenu indépendant après son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies, n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires de Trium Médias.