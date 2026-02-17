Le député Alexis Brunelle‑Duceppe à Berlin pour parler de démocratie

Le député de Lac‑Saint‑Jean et porte‑parole du Bloc Québécois en matière d’Affaires étrangères et de Droits internationaux de la personne, Alexis Brunelle‑Duceppe, participe cette semaine au World Forum on the Future of Democracy, AI, Tech and Humankind, un rassemblement international tenu les 16 et 17 février à Berlin.

Invité à prendre la parole aux côtés de figures politiques internationales et de défenseurs des droits humains, le député québécois interviendra dans un panel intitulé « Taïwan, l’Ukraine et les nations menacées : pourquoi protéger la démocratie ? ».

« C’est un immense honneur pour moi de porter la voix des gens du Lac-Saint-Jean sur la scène internationale. Notre région est reconnue pour son attachement aux valeurs de solidarité, d’entraide et d’humanisme, et c’est cet esprit que je fais rayonner ici à Berlin », a déclaré le député.

Sa présence au forum s’inscrit dans la volonté du député de promouvoir l’unicité québécoise tout en contribuant à la discussion mondiale sur la défense de la démocratie.

« Même à des milliers de kilomètres, je pense aux citoyennes et aux citoyens de chez nous. Le Québec est ouvert sur le monde et je suis fier d’y promouvoir nos valeurs, tout en contribuant concrètement aux efforts internationaux pour la défense des droits de la personne et des peuples à disposer d’eux-mêmes », a-t-il conclu.

Après ces deux journées passées au forum, le député sera de retour dans la région dès jeudi, où il poursuivra ses activités parlementaires lors de rencontres avec ses collègues du Bloc Québécois.