Un sentier mal entretenu en cause dans un décès en motoneige

La coroner Karianne Asselin conclut que l’inexpérience d’un motoneigiste de 59 ans et l’état inadéquat d’un sentier de motoneige sous la responsabilité du Club Passe-Partout Roberval ont mené à un accident mortel survenu le 26 février 2025 à La Tuque, rapporte Radio-Canada.

Selon l’enquête, l’homme avait dû quitter le sentier officiel, devenu difficilement praticable en raison de sa surface cahoteuse. Il avait alors emprunté un chemin forestier adjacent, où il a été violemment percuté par un véhicule lourd.

Dans son rapport, la coroner Asselin recommande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, à la Zec Kiskissink ainsi qu’au Club Passe-Partout Roberval de revoir l’aménagement du secteur. Selon elle, le sentier devrait être relocalisé de manière à se retrouver presque entièrement, voire complètement, en forêt, à l’écart des zones de circulation routière.

Le rapport insiste également sur la nécessité d’améliorer l’entretien général des sentiers. La coroner demande expressément au Club Passe-Partout Roberval de renforcer la maintenance de ceux dont il a la responsabilité, afin d’assurer des conditions sécuritaires pour l’ensemble des motoneigistes.

En réaction, le président du club, Claude Fournier, affirme avoir déjà mis en place plusieurs mesures. Il dit avoir sécurisé le secteur concerné en limitant la vitesse à 10 km/h et en augmentant l’entretien quotidien des sentiers entre Lac-Bouchette et Lac-Édouard, en Mauricie. Quant à la recommandation visant à dévier le sentier problématique vers une zone forestière, M. Fournier soutient être toujours en attente de l’émission d’un permis par le gouvernement du Québec.