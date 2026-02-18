La Clinique IPS Santé Plus débarque à Saint-Félicien

près Jonquière, la Clinique IPS Santé Plus ouvre un nouveau point de service à Saint-Félicien. Son but reste identique, soit de permettre aux citoyens de la région d’avoir accès à des soins de santé de première ligne.

La clinique privée, qui mise sur l’expertise d’infirmières praticiennes spécialisées, permettra aux patients de consulter pour des services tels que des bilans de santé complets, de l’hormonothérapie, des urgences mineures et des infiltrations de cortisone. Elle tient à offrir une prise en charge rapide, efficace et humaine, sur rendez-vous.

La Clinique IPS Santé Plus est claire: elle ne veut pas substituer au réseau public, mais agir comme un partenaire complémentaire. À savoir que les locaux de la clinique se trouvent au sein des bureaux Atma, dans l’espace santé au deuxième étage de la Banque Royale.