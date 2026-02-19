SUIVEZ-NOUS

Une foule d’activités au Zoo sauvage de Saint-Félicien pour la relâche

Emmanuelle LeBlond
Le 19 février 2026 — Modifié à 09 h 02 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Une programmation riche en activités, en rencontres et en expériences exclusives : c’est ce que propose le Zoo sauvage de Saint‑Félicien à l’occasion de la relâche scolaire.

Tout au long de la semaine de relâche, les familles pourront profiter d’une foule d’activités incluses dans la visite : l’entrée gratuite pour les enfants de 5 ans et moins, le populaire Train boréal, des collations et rencontres animées, une rencontre avec Gobi, le chameau de Bactriane, sans oublier le restaurant et la boutique, l’activité apprenti-vétérinaire, le maquillage, les mascottes, les jeux gonflables ainsi que le cinéma en après-midi et en soirée.

Fête des ours blancs

À l’occasion de la Journée internationale de l’ours blanc, le Zoo sauvage de Saint-Félicien invite le public à plonger au cœur de l’univers de ces fascinants ambassadeurs de l’Arctique grâce à une programmation spéciale et gratuite incluant un rendez-vous interactif en direct de l’habitat le vendredi 27 février, ainsi qu’un kiosque éducatif accompagné d’une surprise sucrée les samedi 28 février et dimanche 1er mars.

Pour les visiteurs en quête d’une expérience exclusive, des séances VIP d’entraînement biomédical, offertes à places limitées, permettront de découvrir les coulisses de l’habitat et d’en apprendre davantage sur le bien-être, la personnalité et l’histoire unique de nos ours blancs.

Expériences VIP et découvertes immersives

Les visiteurs en quête d’expériences enrichissantes pourront bonifier leur visite grâce à une série d’activités VIP exclusives. Du lundi 2 au vendredi 6 mars, l’activité Envers du décor invite les curieux à explorer la clinique vétérinaire et la maison d’alimentation afin de découvrir les coulisses du travail essentiel de nos équipes, de la préparation des repas aux soins des animaux.

Du lundi 2 au mercredi 4 mars, la balade VIP en mini-bus propose une excursion guidée avec un naturaliste pour en apprendre davantage sur l’alimentation et le bien-être animal, avec un arrêt privilégié aux loups.

Enfin, du mardi 3 au samedi 7 mars en après-midi, une expérience immersive du planétarium transportera les visiteurs sous un dôme unique pour observer planètes et étoiles et vivre un moment captivant entre science et émerveillement.

Réconfort pour terminer la relâche

Les samedi 7 et dimanche 8 mars, tous les visiteurs pourront savourer gratuitement un café ou un chocolat chaud, grâce à la collaboration des Cafés Marc Robitaille.

