Jeudi, 19 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 59 s

Aspirante à la chefferie de la Coalition Avenir Québec

Un accueil musclé pour Christine Fréchette au Lion Bleu d’Alma

Yohann Harvey Simard
Le 19 février 2026 — Modifié à 20 h 13 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

À l’instar de Bernard Drainville lundi dernier à Jonquière, c’est sous des sirènes d’ambulances que Christine Fréchette, députée de Sanguinet et aspirante à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, a fait son arrivée à la microbrasserie Lion Bleu d’Alma ce soir.

C'est de pied ferme qu’ambulanciers, éducatrices du CPE Le Jardin de Roby de Roberval ainsi que représentants syndicaux et employés de catégorie 3 du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean attendaient la potentielle prochaine première ministre du Québec.

Pour leur part, les paramédics étaient venus réitérer les revendications liées au renouvellement de leur contrat de travail.

« Elle nous a écoutés. On l’a sensibilisée à nos problèmes. Ça fait bientôt trois ans que nous sommes sans convention collective, il faut que ça se règle, et c’est un mandat qui doit venir du gouvernement. Donc, ce soir, on avait quelqu’un qui deviendra peut-être première ministre, et à ce titre, elle aura le pouvoir de régler notre convention collective », affirme, Philippe Morissette, représentant du Syndicat des paramédics du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Nord affilié à la CSN.

Ce dernier rappelle que les négociations achoppent notamment sur la question des salaires et sur celle des horaires.

« On mérite un salaire à la hauteur de nos tâches et responsabilités. Mais l’évaluation des tâches reste encore à faire, ça ne se conclut pas. On l’a aussi sensibilisée [Christine Frécette] aux problèmes des horaires de faction. Ça n’a aucun sens qu’on ait encore deux classes de patients dans notre région. »

L'horaire de faction contraint les travailleurs à être disponibles 24h/24, souvent pendant sept jours consécutifs, en attendant un appel à leur domicile ou à la caserne. « Que tu sois dans la douche, au gym, en train de souper, tu peux te faire appeler à tout moment. Tu peux déjà avoir ta journée dans le corps, te coucher à 20 h, dormir deux heures, et le @Ri:CB@Ri sonne à 22 h et tu ne redors pas avant 10 h le lendemain », décrit Marc-André Lachapelle, vice-président à la mobilisation du Syndicat des paramédics du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Nord.

Qui plus est, les horaires de faction sont réputés pour allonger de 7 à 12 minutes le temps de réponse des ambulanciers, ce qui contribue à créer deux classes de patients : ceux qui attendent moins longtemps, et ceux qui attendent plus longtemps. En zone rurale ou régionale, ce modèle de garde peut porter le délai de réponse total à plus de 15 minutes, voire dépasser 20-30 minutes dans certains cas, car les ambulanciers doivent d'abord se rendre à la caserne. Or, rappelle Philippe Morissette, « dans le cas d’un arrêt cardiaque, chaque minute d’attente de plus diminue de 10 % les chances de survie ».

Les paramédics du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Nord réclament l’instauration de quarts de travail à l'heure, ce qui, d’une part, permettrait aux ambulanciers d’être rémunérés de façon « plus juste », et d’autre part, d’être positionnés en caserne ou sur un point de service, prêts à partir en moins d'une minute après la réception de l'appel.

