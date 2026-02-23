Climat social instable au Mexique

Un baron de la drogue mexicain, El Mencho, est tombé sous les balles des policiers dimanche. L’homme était à la tête du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui régnait dans 23 des 32 états mexicains, s’adonnant notamment au trafic de drogues, à de l’extorsion, et à du blanchiment d’argent.

D’intenses scènes de violence et des explosions ont éclaté dans certaines régions du Mexique, forçant habitants (et touristes) à se réfugier et à se barricader, notamment dans l'État de Jalisco, où se situe entre autres Puerto Vallarta. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a lancé un appel au calme à sa population sur son compte X, voulant se montrer rassurante, citant que dans la majeure partie du territoire national, les activités se déroulent tout à fait normalement.

Le gouvernement canadien demande à ses ressortissants présents dans l'État de Jalisco de faire preuve d'une grande prudence en raison de l'escalade de violence. Les transporteurs Air Canada, Porter et WestJet ont pour leur part temporairement suspendu leurs activités à l'aéroport international de Puerto Vallarta.