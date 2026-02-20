Christine Fréchette garantit l’avenir des centrales de Domtar

La candidate à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, se veut rassurante quant à l’avenir des centrales hydroélectriques appartenant à Domtar et celui de l’usine de papier de Kénogami.

En entrevue à Radio‑Canada, la députée a affirmé que Domtar demeure liée à plusieurs obligations envers la région, malgré le récent transfert de propriété de ses centrales hydroélectriques dans une société en commandite. Selon elle, cette restructuration n’a rien changé aux responsabilités de l’entreprise en ce qui concerne ses baux hydrauliques, la création d’emplois et leur maintien.

Elle précise également que, d’après les informations les plus récentes qui lui ont été transmises, il n’y aurait pas de projet visant à transférer l’électricité produite par Domtar vers d’autres régions du Québec. Cette possibilité avait alimenté certaines inquiétudes chez des acteurs locaux.

Interrogée sur la possibilité que la Ville de Saguenay se porte acquéreur des installations, Christine Fréchette a confirmé que des discussions ont eu lieu il y a quelques mois. La municipalité s’est récemment donné un droit de préemption, lui permettant de se porter prioritairement acquéreur des centrales advenant leur vente.