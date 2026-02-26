SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 18 s

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Qlub lance une campagne de financement pour créer une Chaîne régionale

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le réseau social québécois Qlub a annoncé le lancement d’une campagne de sociofinancement jusqu’au 25 avril 2026 visant à soutenir la création de sa Chaîne régionale #Saguenay–Lac-Saint-Jean, un nouvel espace numérique entièrement dédié à l’information locale.

Cette initiative vise à offrir aux citoyens la possibilité d’accéder, directement dans l’application Qlub, à un flux centralisé d’actualités, d’événements, de contenus culturels et d’initiatives communautaires propres à la région.

« Notre objectif est de soutenir l’information locale et de renforcer le lien entre citoyens, organisations et médias », a expliqué Philippe Larose Cadieux, PDG et cofondateur de Qlub. « La Chaîne #Saguenay-Lac-Saint-Jean permettra aux Saguenéens-Jeannois d’interagir avec leur communauté. », a-t-il ajouté

Un réseau social souverain et sans publicité

Fondé avec l’objectif de redonner aux Québécois le contrôle de leurs communications et d’offrir un meilleur accès à l’information régionale, Qlub se présente comme un réseau social « souverain, éthique et sans algorithmes publicitaires ».

La future chaîne dédiée au Saguenay–Lac-Saint-Jean sera accessible gratuitement à tous les utilisateurs de Qlub, qui pourront y consulter, commenter et partager les publications. Les médias accrédités ainsi que les abonnés Qlub Pro auront également la possibilité d’y diffuser du contenu.

Objectif : 10 000 $

La campagne de sociofinancement vise à amasser 10 000 $. Ces fonds serviront à développer et intégrer la Chaîne dans l’application, à recruter des partenaires et des médias locaux, ainsi qu’à organiser un événement de lancement dans la région.

Pour atteindre cet objectif, Qlub offre aux citoyens la possibilité de s’abonner à Qlub+ en échange d’un badge PLUS et d’un support prioritaire, ainsi que d’acheter des produits dérivés à l’image de Qlub.

Pour les organisations, la campagne propose un abonnement a Qlub Pro, permettant de publier sur la Chaîne, d’utiliser l’outil de planification des médias sociaux et d’accéder à des formations et conférences. Les organisations qui soutiendront la campagne pourront également obtenir le titre officiel de présentateur de la Chaîne.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Festival d’hiver de Roberval lance sa 37e édition sous son nouvel igloo géant
Publié à 18h22

Le Festival d’hiver de Roberval lance sa 37e édition sous son nouvel igloo géant

Le Festival d’hiver de Roberval (FHR) a donné le coup d’envoi à sa 37e édition jeudi soir, sous un tout nouvel igloo géant érigé au cœur du site aménagé sur les glaces du Lac-Saint-Jean. L’événement s’est ouvert avec un spectacle de l’humoriste Mat Lévesque, lançant officiellement deux fins de semaine d’activités. Pour le président du FHR, ...

LIRE LA SUITE

Large consensus sur la question des travailleurs immigrants en emploi
Publié à 18h00

Large consensus sur la question des travailleurs immigrants en emploi

Un vaste consensus se dessine au sein de la population québécoise en faveur du maintien au Québec des personnes immigrantes déjà en emploi. C’est ce que révèle un sondage Léger commandé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et réalisé du 20 au 22 février 2026. Selon les résultats dévoilés jeudi, 83 % des Québécoises et Québécois estiment ...

LIRE LA SUITE

L’avenir énergétique de la région, le sujet phare
Publié à 17h30

L’avenir énergétique de la région, le sujet phare

La question de l’énergie était le sujet central des discussions abordées lors de la 3e édition du RDV Transition Verte, événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord qui se déroulait jeudi.  Pour cette édition, deux grandes thématiques ont inspiré les panels, conférences et ateliers, soient les bénéfices ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES