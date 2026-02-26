SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Dossier Domtar

Québec prêt à reprendre les centrales hydroélectriques

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Face à l’incertitude entourant l’avenir de l’usine de papier de Kénogami, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, assure que le gouvernement du Québec est prêt à récupérer les centrales hydroélectriques de la rivière Shipshaw en vertu du bail de location hydraulique si Domtar met fin à ses activités dans la région, rapporte Radio-Canada.

Le député ajoute que si le contrat est rompu avec la fermeture d'une usine, le gouvernement n'hésitera pas à agir, soulignant disposer de l’appui du ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Éric Girard, ainsi que de la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Rappelons qu’en vertu du projet de loi 50 adopté en 2020, Domtar est obligé de consommer dans ses usines d’Alma et de Saguenay l’électricité produite par ses centrales hydroélectriques. La loi stipule également que la résiliation du bail survient automatiquement si l’entreprise cesse d’exploiter une de ses usines qu’elle possédait au 8 octobre 2020, ce qui inclut celles de Saguenay, Alma et Saint-Félicien.

Domtar évoque une fermeture définitive

Lors d’une entrevue accordée au Quotidien mardi, le président de Domtar au Canada, Luc Thériault, avait indiqué qu’en cas de fermeture de l’usine de Kénogami, l’entreprise pourrait alors continuer à exploiter l’électricité produite par ses centrales, quitte à la vendre à un autre promoteur dans le secteur de Jonquière.

Domtar a également expliqué aux employés de l’usine de Kénogami que deux usines concurrentes situées dans les Maritimes fabriquent le même type de papier et que le marché ne pouvait absorber la production que de deux d’entre elles. L’usine de Kénogami est d’ailleurs en arrêt temporaire pour deux semaines.

Du côté syndical, le président du Syndicat national des travailleurs et des travailleuses des pâtes et papiers de Kénogami, Gilles Vaillancourt, affirme avoir obtenu la confirmation que Domtar dispose d’un plan de fermeture définitive de l’usine si les conditions du marché se détériorent davantage.

En prévision de cette éventualité, il réclame à l’entreprise la mise en place d’un plancher d’emplois qui garantirait la réembauche de tous les travailleurs concernés dans d’autres installations de Domtar, et ce, aux mêmes conditions salariales. Le syndicat souhaite que cette protection soit également accordée aux employés de l’usine d’Alma.

Une rencontre avec les députés de la région

Luc Thériault a rencontré les députés caquistes de la région mercredi à Québec. Selon le ministre Éric Girard, Domtar a réitéré son intention de respecter toutes ses obligations et de préserver les emplois des 227 travailleurs de l’usine de Kénogami. Le député de Lac-Saint-Jean s’est dit ouvert à discuter davantage avec l’entreprise pour identifier des pistes de solution au bénéfice de la région.

