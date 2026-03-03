Sprint final pour le moitié-moitié 2026 du Club Richelieu Roberval

L’édition 2026 de la campagne de financement du Club Richelieu Roberval arrive dans sa dernière étape, alors que le tirage annuel du moitié-moitié est prévu pour le 11 mars prochain.

Lancée le 5 novembre dernier, l’initiative avait déjà permis d’amasser 14 590,00$ en date du 23 février. La moitié des sommes récoltées sera remise au gagnant du tirage, tandis que l’autre moitié sera entièrement consacrée aux œuvres soutenues par le Club.

Le président du Club Richelieu Roberval, Alain Leclerc, se réjouit des résultats obtenus jusqu’à maintenant, tout en lançant un appel à la population afin de donner un dernier élan à la campagne.

« Nous sommes conscients que la population est vivement sollicitée sous la formule du moitié-moitié et toutes les œuvres ont leur valeur, mais nos membres demandent un dernier effort pour soutenir ce que nous croyons être le meilleur investissement pour nos jeunes », souligne-t-il.

Le Club rappelle d’ailleurs qu’il est toujours possible de se procurer des billets en visitant sa page Facebook, où le lien pour participer au tirage demeure accessible.

Fort de plus de 75 ans d’existence, le Club Richelieu Roberval a déjà offert plus de 750 000 $ à des initiatives destinées à améliorer la vie des jeunes dans le besoin du secteur de Roberval. Au cours de la dernière année, l’organisme a notamment soutenu la Maison Éveil‑Naissance.

Plus récemment, il a annoncé un don de 5 000 $ au Centre Nelligan de Roberval en plus de réitérer son engagement envers les écoles, à qui il verse 6 000 $ par année depuis déjà trois ans pour soutenir les services d’aide alimentaire aux écoliers.