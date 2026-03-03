Une 9e édition, sous le signe du coquelicot

C’est une vague de floraison qui attend les festivaliers pour le festival La Noce, qui aura lieu sur le site de la Pulperie de Chicoutimi les 2 au 4 juillet prochain, alors que sa programmation a été annoncée ce lundi 2 mars.

La Noce sera cette année sous le signe du coquelicot, faisant référence au 8 ans de communion dans un mariage, thème très important pour le festival. Sortant des plus récents Félix avec 12 statuettes, dont celle d’artiste féminine de l’année, Lou-Adriane Cassidy ouvrira les festivités le 2 juillet, avec des artistes comme Oui Merci ou Angine de Poitrine, ces derniers ayant profité d’un élan de popularité, même à l’international.

Le vendredi sera également une journée garnie pour les festivaliers, alors qu’Ariane Roy, les Louanges et Velours Velours se produiront à la Pulperie. Finalement, Klô Pelgag sera la tête d’affiche pour la dernière journée du festival, avec des groupes comme Death from above 1979 et les Hay Babies. Mentionnons que les passeports et la programmation sont disponibles dès maintenant au https://www.lanoce.net/.