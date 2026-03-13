La piscine version 2.0 du Cégep de St-Félicien entièrement modernisée et pilotée par un système intelligent

Une visite guidée des soubassements de la piscine du Cégep de St-Félicien, rouverte depuis le 9 février après plus de deux ans et demi d’arrêt, révèle l’ampleur des travaux réalisés. Sous la surface du bassin, techniciens et ingénieurs ont repensé l’ensemble des installations afin d’actualiser l’infrastructure et de répondre aux normes contemporaines. À cette remise à niveau s’ajoute désormais une gestion immotique des équipements, particularité qui confère à l’installation un caractère technologique rarement observé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette modernisation complète découle directement du cri d’alarme lancé en juin 2024 par des spécialistes du bâtiment, qui signalaient alors plusieurs problèmes structurels et techniques.

Les travaux ont touché bien davantage que le simple bassin. La structure, les systèmes électriques, la mécanique du bâtiment ainsi que l’architecture intérieure ont fait l’objet d’une révision approfondie. L’unique piscine intérieure publique de Saint-Félicien dispose désormais d’infrastructures entièrement modernisées.

Une piscine intelligente

Dans la salle mécanique, de nouveaux équipements informatiques assurent désormais la gestion de nombreux paramètres liés au confort et à la sécurité des usagers. Température de l’air, chauffage de l’eau, ventilation ou consommation d’électricité passent par un système centralisé.

« Tout converge dans cette salle. Nous avons notamment ajouté 55 points de programmation pour le contrôle intelligent de l’installation. Un poste informatique installé sur place permet d’assurer la supervision de l’ensemble des opérations », explique Pierre Morin, coordonnateur des ressources matérielles au Cégep de St-Félicien.

Le dispositif comprend également un lecteur différentiel de pression entre le bâtiment de la piscine et le corridor des Sciences, élément qui contribue à maintenir un équilibre constant de l’air entre les deux secteurs.

Tests d’eau avec code QR

La modernisation touche également la surveillance de la qualité de l’eau. Autrefois, les tests reposaient sur une observation visuelle d’échantillons prélevés dans le bassin.

« Les résultats pouvaient varier selon l’interprétation. Désormais, un appareil informatique effectue les analyses. Les données recueillies se déposent ensuite dans un formulaire sous forme de code QR, ce qui permet une compilation centralisée », précise Pierre Morin.

Cette procédure standardisée facilite le suivi des paramètres sanitaires et garantit une eau claire dans le bassin contenant environ 575 000 litres.

Architecture renouvelée

La transformation ne se limite pas aux systèmes techniques. L’architecture intérieure a également fait l’objet d’une mise à niveau. L’espace accueille maintenant une œuvre de l’artiste Jordi Bonin, accompagnée d’un mur spécialement conçu pour recevoir l’installation.

Au fond du bassin, le coulis de la céramique a été entièrement remplacé. Le tremplin de plongeon, la chaise du sauveteur ainsi que les plots de départ ont fait l’objet d’une restauration complète.

Les travaux incluent aussi l’étanchéisation du corridor des laboratoires de sciences adjacent à la piscine. Cette intervention contribue à réduire la propagation d’odeurs de chlore vers les espaces voisins. Le plafond suspendu figure également parmi les éléments remplacés.

Renforcement et sécurité

Plusieurs interventions structurales complètent le chantier. Le mur nord bénéficie maintenant d’un renforcement grâce à l’ajout d’une exostructure répondant aux normes parasismiques actuelles.

L’ensemble de ces améliorations et d’autres vise à doter le Cégep de Saint-Félicien d’une installation adaptée aux standards contemporains et aux technologies de gestion les plus récentes.