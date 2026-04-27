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Lundi, 27 avril 2026

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Cause de l’autisme

Vente de biscuits dans la région au profit de la Fondation Jean-Allard

Émile Boudreau
Le 27 avril 2026 — Modifié à 10 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À compter d’aujourd’hui, lundi 27 avril, la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean est invitée à poser un geste gourmand et solidaire en se procurant des Biscuits Sourire. Ceux-ci sont vendus dans les 22 restaurants Tim Hortons de la région, et l’entièreté des sommes amassées sera versée à la Fondation Jean-Allard, qui œuvre pour la cause de l’autisme.

La mobilisation se poursuivra mercredi 29 avril avec la Journée des médias Biscuit Sourire Tim Hortons. Pour l’occasion, les stations de radio participantes du Saguenay–Lac-Saint-Jean feront la promotion de la campagne tout au long de la journée afin d’inciter leurs auditeurs à se procurer des biscuits dans les restaurants Tim Hortons associés à leur station.

Cette vaste opération repose également sur l’engagement de près d’une centaine de bénévoles. Provenant d’écoles, de centres de réadaptation, d’entreprises et de la population en général, ces bénévoles se rendront dans les restaurants Tim Hortons afin de décorer un à un les Biscuits Sourire.

La recherche de bénévoles a d’ailleurs été activement partagée par plusieurs municipalités, dont les villes de Saguenay et d’Alma, la municipalité de Métabetchouan, ainsi que Roberval et Saint-Félicien. Le Club Lions de Chicoutimi s’y est aussi joint en mobilisant ses membres.

La campagne des Biscuits Sourire représente le principal moyen de financement de la Fondation Jean-Allard. Les fonds recueillis permettent notamment de soutenir financièrement les familles de la région en couvrant le coût des camps d’Autisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, en distribuant des trousses d’accompagnement et en offrant des dons directement aux familles ayant des besoins spécifiques.

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