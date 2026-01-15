Le Canada renforce ses liens économiques avec l’Arabie saoudite

Le gouvernement du Canada a conclu une mission économique de deux jours à Riyad visant à développer les chaînes mondiales d’approvisionnement en minéraux critiques et à resserrer ses relations commerciales avec le Royaume d’Arabie saoudite.

Durant la mission, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a représenté le Canada au Forum sur les minéraux du futur, un événement rassemblant des acteurs du secteur minier du monde entier.

Lors d’un panel de discussion, M. Guay a notamment souligné le rôle que peuvent jouer les minéraux critiques canadiens dans la transformation économique saoudienne et a présenté le Canada comme un partenaire stratégique, reconnu pour son expertise technologique de pointe et ses normes environnementales, sociales et de gouvernance élevées.

Au cours de la mission, le secrétaire parlementaire a également tenu des rencontres bilatérales avec des entreprises minières saoudiennes durant lesquelles il a présenté des projets supervisés par le nouveau Bureau des grands projets du Canada et exploré des pistes de collaboration pour la mise en commun de l'expertise minière des deux pays.

Signature d’une entente

Le moment fort de la mission canadienne en Arabie saoudite aura été la signature, le 13 janvier, d’un protocole d’entente entre le Canada et le ministère saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales.

Cette entente vise à renforcer la coopération dans le domaine des ressources minérales, à promouvoir le commerce et l’investissement dans les chaînes de valeur des minéraux critiques, à favoriser le partage des connaissances et à soutenir la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables.

Cette mission s’inscrit dans la stratégie du gouvernement canadien visant à catalyser 500 milliards de dollars de nouveaux investissements privés et à doubler ses exportations vers des marchés autres que les États-Unis au cours des dix prochaines années.

En 2024, l’Arabie saoudite était le principal partenaire commercial bilatéral du Canada au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec des échanges totalisant 4,1 milliards de dollars.

Les échanges entre les deux pays incluent principalement des produits de défense, des aéronefs, des véhicules, pièces automobiles, des produits pharmaceutiques, des équipements industriels et des produits énergétiques.