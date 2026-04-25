L’Association régionale de soccer en évaluation pour une meilleure synergie régionale

L’Association régionale de soccer (ARS) a amorcé, à l’automne dernier, un important processus de réorientation visant à actualiser sa planification stratégique et à mieux répondre aux besoins des clubs de la région.

Dans cette optique, un lac-à-l’épaule réunissant l’ensemble des clubs a été organisé, une première en plus d’une décennie.

« Ça devait faire 11 ans qu’il n’y avait pas eu de consultation comme ça avec tous les clubs, afin de se recentrer, sortir les bobos et définir de nouveaux objectifs de développement », explique le vice-président de l’ARS, Pascal Fortier.

L’exercice vise notamment à redéfinir les besoins des clubs et des jeunes, ainsi qu’à positionner l’organisation pour offrir un meilleur service et encadrement.

Pour accompagner cette démarche, l’ARS a retenu les services d’un consultant externe. Celui-ci a participé à la rencontre et s’affaire actuellement à produire un rapport détaillé.

« Il monte un gros rapport sur les besoins, les manques, les bonnes choses que nous faisons et il fait des recommandations », précise M. Fortier.

Ce document, attendu prochainement, servira de base à l’élaboration d’une nouvelle planification stratégique couvrant un horizon de trois à cinq ans.

« On va établir une vision avec des missions, des valeurs, afin de mieux répondre aux besoins des clubs. »

L’objectif initial était de présenter les conclusions lors de l’assemblée générale printanière. Toutefois, l’absence temporaire du directeur général pourrait compliquer cet échéancier. Malgré cela, l’ARS espère déployer ses premières actions concrètes dès l’automne 2026. Les retombées de cette réorganisation devraient se faire sentir progressivement.

Enjeux

Parmi les enjeux soulevés lors des consultations, certaines inégalités entre les clubs ont été identifiées. La future planification vise notamment à corriger ces disparités.

« On souhaite arriver avec des mesures qui vont permettre aux clubs d’être plus sur un pied d’égalité, peu importe la grosseur des clubs. »

Au-delà des structures, l’ARS souhaite renforcer la collaboration à l’échelle régionale.

« On veut établir une meilleure synergie régionale et que tout le monde se sente valorisé », affirme le vice-président, en ajoutant que l’objectif demeure d’assurer un même service de qualité peu importe où les jeunes sont dans la région.

En conclusion, Pascal Fortier lance un appel à la mobilisation.

« J’encourage les gens à s’impliquer dans leur club. Plus il y a de gens qui s’impliquent, plus ça va aider tout le monde à avoir un meilleur produit et aux jeunes à avoir une meilleure expérience dans le sport. »