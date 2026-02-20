Chronique beauté

SUIVEZ-NOUS

Le 20 février 2026
Par Familiprix Extra David Lampron

Contenu commandité

Le Sérum Absolu

Réactive 100 % de la longévité cellulaire*

Le soin Anti-Age Global le plus puissant pour corriger 9 signes visibles de l’âge : fermeté, tonicité, élasticité, irrégularité de texture, profondeur et visibilité des rides, uniformité du teint, taches et manque d’éclat.

10 années de recherches et 5 brevets ont donné naissance à la nouvelle génération de soin anti- âge global haute performance : PREMIUM, LE SERUM ABSOLU.

Le 1er sérum qui réactive 100 % de la longévité cellulaire pour une correction à la source de 9 signes visibles de l’âge : Les rides s’estompent, les taches s’atténuent, la fermeté et la tonicité sont visiblement restaurées. La peau est plus lisse, elle retrouve son uniformité et son éclat naturel.

Au coeur de sa formule un trio d’actifs botaniques précieux, - l’extrait de santal blanc, l’extrait de joubarbe, l’ARN de baobab, – qui réactive les protéines messagères de longévité cellulaire pour corriger tous les signes de l’âge. Associé au niacinamide, un actif dermatologique, pour une efficacité renforcée et à la papaïne pour affiner le grain de peau et sublimer l’éclat du teint.

Texture micro-encapsulée à la sensorialité unique : à l’application, la fraîcheur de l’eau fusionne avec le confort de l’huile. Son parfum fleuri emblématique et délicat révèle les notes subtiles de jasmin, rose et ylang-ylang. 

Ne manquez pas le lancement le vendredi 27 février 2026 - Journée spéciale 3 pour 2 sur tous les produits Lierac, Phyto et Roger Gallet ! Une représentante sera présente avec une caméra microscope afin d’offrir une analyse du cuir chevelu, des pointes des cheveux et de la peau du visage.

Un coupon-rabais de 25$ applicable sur le Sérum Premium se trouve dans l'édition du 26 février de L'Étoile du Lac ! *applicable seulement la journée du 27 février

