Un effort collectif pour une sixième de suite

Les Saguenéens ont débuté le week-end de trois rencontres à domicile avec un gain de 6 à 2 sur les Huskies de Rouyn-Noranda devant plus de 3300 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

Avant la rencontre, l’organisation a tenu à rendre hommage au capitaine Emmanuel Vermette, qui est devenu dimanche le joueur qui a joué le plus de matchs dans l’histoire de l’organisation avec 302, dépassant ainsi le record détenu par Francis Verreault-Paul. Ce dernier était d’ailleurs présent et a été présenté au grand plaisir de la foule qui ne l’a pas oublié.

Chicoutimi part le match en force et c’est l’Allemand Maxim Schäfer qui ouvre la marque après à peine cinq minutes de jouées. Quelques instants plus tard, les esprits s’échauffent et Anton Linde lâche les gants avec l’Américain Brayden Kaldenbach. Léger avantage pour Danois au grand plaisir de la foule mais les deux joueurs voient leur rencontre se terminer… mauvais règlement.

Cela semble donner des ailes aux Bleus qui en ajoutent et encore une fois c’est Schäfer qui trompe la vigilance de Samuel Meloche pour doubler l’avance des siens. Schäfer en fait trop et se retrouve au cachot trois minutes plus tard et les visiteurs en profitent. Niko El Khouri déjoue Raphaël Précourt d’un tir sur réception pour réduire l’écart à deux buts.

Mais les locaux vont reprendre une avance de deux avant la fin de l’engagement sur le 38e de la saison de Maxim Massé.

En deuxième, Rouyn profitera à nouveau d’un avantage numérique pour marquer mais Chicoutimi réplique aussitôt avec Jordan Tourigny et Mavrik Lachance et font 5 à 2. En troisième, Liam Lefebvre confirme la victoire des siens avec le sixième but de l’équipe.

Les Saguenéens ont dominé 40-18 dans les lancers lors de cette rencontre. Les deux mêmes formations se retrouveront vendredi au Centre Georges-Vézina.