Aucune infraction criminelle retenue contre des policiers

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a rendu publiques les conclusions de son analyse concernant une course poursuite survenue à Roberval le 18 mai 2024. Après examen du rapport du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le DPCP a déterminé, le 4 mars 2025, qu’aucune infraction criminelle n’avait été commise par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués.

L’événement avait suscité l’ouverture d’une enquête du BEI en raison des blessures subies par le contrevenant à la suite de la poursuite de son véhicule par des agents de la SQ.

Toutefois, selon le DPCP, la conduite des policiers lors de l'intervention ne peut être associée aux blessures subies par l’individu en fuite et ne constituait pas une conduite dangereuse au sens du Code criminel, bien que la vitesse atteinte par le véhicule de patrouille ait été élevée. L’homme impliqué a été informé de la décision.

Les faits

Vers 2 h 21, le 18 mai 2024, deux agents de la SQ patrouillaient sur le boulevard Marcotte à Roberval lorsqu’ils ont tenté d’intercepter un véhicule pour une infraction au Code de la sécurité routière. Le conducteur a alors accéléré en direction sud, évitant de justesse de provoquer un accident. Les policiers ont alors activé gyrophares et sirène, engageant une poursuite qui atteindra 160 km/h.

Face aux risques pour la sécurité – le véhicule en fuite circulant à contresens et sans éclairage –, les agents ont décidé de mettre fin à la poursuite et de suivre le fuyard à vitesse réglementaire.

Quelques instants plus tard, l'homme a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé dans un fossé. À 2 h 25, les policiers sont arrivés sur les lieux et ont porté assistance au conducteur avant l’arrivée des ambulanciers, qui l’ont transporté à l’hôpital pour traiter ses blessures.