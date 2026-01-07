SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 08 janvier 2026

Sports

Station Tobo-Ski

Un service de transport maintenant offert aux skieurs et planchistes

Émile Boudreau
Le 07 janvier 2026 — Modifié à 08 h 00 min le 07 janvier 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les passionnés de ski et de planche à neige auront bientôt une nouvelle façon de se rendre à la station Tobo-Ski, située à 10 km du centre-ville de Saint-Félicien.

Un service gratuit de transport collectif, baptisé Tobo-Ski-bus, sera offert en soirée pour permettre aux amateurs de glisse de se rendre aux pentes sans tracas.

Ce service sera disponible les 22 janvier, 5 février, 26 février et 12 mars. Les départs se feront en autobus scolaire, et les usagers pourront transporter avec eux leur équipement sans frais. Les jeunes de 12 ans et moins devront cependant être accompagnés d’un adulte.

