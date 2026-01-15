La saison sera lancée samedi à Hébertville 

Le Circuit de vitesse motorisé (CVM) entame sa prochaine saison sans grands bouleversements, mais avec un objectif ambitieux, celui de mieux coordonner les courses sur glace à travers le Québec.

« Depuis cet automne, nous sommes en discussion avec les autres organisations de circuits de courses sur glace ailleurs au Québec pour mieux coordonner nos événements », explique Sylvain Néron, président du CVM.

« Avant, il arrivait souvent qu’on organise des courses les mêmes fins de semaine, ce qui nuisait à tous. Nous voulons éviter de nous nuire et permettre aux coureurs d’être présents à plus d’événements. »

Ces discussions visent également à harmoniser les classes de coureurs et les règlements.

« L’idée, c’est que ce soit plus facile pour un pilote de participer aux différentes compétitions, peu importe le circuit », ajoute M. Néron, précisant que les changements concrets devraient être annoncés dans les prochaines semaines.

Calendrier

La saison 2026 se lancera officiellement le 17 janvier prochain au Camping Mont Lac-Vert, à Hébertville. Étant l’une des premières courses de la saison au Québec, des coureurs de renoms sont attendus lors de cet évènement.

La saison 2026 comptera quatre courses à son calendrier. C’est une course de plus que les dernières années.

La deuxième course aura lieu du côté d’Évasion Péribonka le 31 janvier. Ensuite, pour la troisième course, ce sera le Grand Prix de Roberval, les 27 et 28 février, et la saison se conclut avec une course le 7 mars au Relais des Lac à Labrecque.

Aucune course n’est prévue pour Saguenay, mais des coureurs de cette partie de la région participeront à la saison.

Bassin de pilotes

Sylvain Néron espère que la coordination avec les autres circuits attirera davantage de participants et augmentera le calibre des courses.

« Si les discussions se passent bien, nous devrions voir plus de coureurs, y compris des pilotes de renom. Nous avons déjà un bon bassin de pilotes dans la région, et nous accueillerons encore beaucoup de coureurs de partout au Québec. »

Le CVM souhaite aussi mettre l’accent sur la relève et la formation de nouveaux pilotes.

« Nous voulons développer des classes de compétitions pour les débutants et les jeunes. Cette saison, nous allons créer des catégories amateures pour susciter l’engouement et amener de nouveaux pilotes sur le circuit », conclut-il.