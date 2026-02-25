Jean-Marc Richard fera son entrée au Temple de la renommée de la LHJMQ

L’ancien défenseur étoile des Saguenéens de Chicoutimi, Jean‑Marc Richard, sera intronisé au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) le 16 septembre prochain à Québec, rapporte Radio‑Canada.

Jean-Marc Richard a évolué pendant quatre saisons complètes avec les Saguenéens, de 1983 à 1987. Au fil de son passage dans l’équipe Chicoutimi, il a laissé une empreinte indélébile en accumulant 301 points en 268 matchs, un exploit qui fait de lui l’un des cinq seuls défenseurs de l’histoire de la LHJMQ à franchir le cap des 300 points en carrière.

Ses deux dernières saisons demeurent particulièrement marquantes : il y a récolté 111 points, puis 105 points. En séries éliminatoires de 1987, il a poursuivi sur sa lancée avec 31 points en 18 matchs, aidant les Saguenéens à atteindre la finale. L’équipe s’était toutefois inclinée contre les Chevaliers de Longueuil. Cette même année, Richard avait été nommé défenseur de l’année dans la LHJMQ.

Malgré ces performances, Jean‑Marc Richard n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey. Il a tout de même disputé cinq matchs avec les Nordiques de Québec avant de poursuivre une longue carrière dans la Ligue américaine de hockey, la Ligue internationale de hockey, puis pendant cinq saisons en Allemagne et en Italie. Il a terminé son parcours en évoluant durant quatre ans dans la Ligue nord‑américaine de hockey (LNAH).

Chez les Saguenéens, la nouvelle de son intronisation a été accueillie avec enthousiasme. Serge Proulx, directeur des opérations de l’équipe, a salué l’honneur réservé à l’ancien défenseur, soulignant qu’il s’agit d’un autre joueur des Saguenéens qui passe à l’histoire.

Jean‑Marc Richard rejoindra ainsi le groupe grandissant des joueurs des Saguenéens déjà intronisés au Temple de la LHJMQ, dont Sylvain Locas, Patrick Émond, Guy Carbonneau, Pierre Sévigny, Marc Fortier, Gilbert Delorme, Félix Potvin, Marc Denis, Mathieu Benoit et Stéphane Richer.