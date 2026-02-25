Samuel Girard rejoint Crosby et les Penguins

Le défenseur natif de Roberval, Samuel Girard, a été échangé mardi aux Penguins de Pittsburgh en compagnie d’un choix de deuxième tour en 2028. En retour, l’Avalanche met la main sur un autre défenseur, Brett Kulak

Gagnant de la coupe Stanley au Colorado en 2022, Girard a disputé neuf saisons avec l’Avalanche après avoir été acquis des Predators de Nashville en 2017 lors de sa première saison dans la LNH. Il avait été un choix de deuxième tour lors de l’encan 2016. En 588 matchs en carrière, le défenseur compte 235 points. Il restait encore une autre saison à son contrat qui lui rapporte 5 millions par année.

Pour Kulak, il s’agit d’un deuxième déménagement cette saison après avoir été impliqué dans la transaction qui a envoyé Tristan Jarry à Edmonton. En 56 matchs cette année, il totalise un but et neuf points. Depuis son arrivée dans le circuit Bettman, il a également joué pour Calgary et Montréal.