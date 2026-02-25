SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 25 février 2026

Sports

Temps de lecture : 39s

Ligue nationale de hockey

Samuel Girard rejoint Crosby et les Penguins

Le 25 février 2026 — Modifié à 07 h 16 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Le défenseur natif de Roberval, Samuel Girard, a été échangé mardi aux Penguins de Pittsburgh en compagnie d’un choix de deuxième tour en 2028. En retour, l’Avalanche met la main sur un autre défenseur, Brett Kulak

Gagnant de la coupe Stanley au Colorado en 2022, Girard a disputé neuf saisons avec l’Avalanche après avoir été acquis des Predators de Nashville en 2017 lors de sa première saison dans la LNH. Il avait été un choix de deuxième tour lors de l’encan 2016. En 588 matchs en carrière, le défenseur compte 235 points. Il restait encore une autre saison à son contrat qui lui rapporte 5 millions par année.

Pour Kulak, il s’agit d’un deuxième déménagement cette saison après avoir été impliqué dans la transaction qui a envoyé Tristan Jarry à Edmonton. En 56 matchs cette année, il totalise un but et neuf points. Depuis son arrivée dans le circuit Bettman, il a également joué pour Calgary et Montréal.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Maxim Massé donne la victoire aux Sags à la toute fin
Publié le 23 février 2026

Maxim Massé donne la victoire aux Sags à la toute fin

Le deuxième du match de Maxim Massé, marqué avec 6,3 secondes à la troisième période, a permis aux Saguenéens de couronner une semaine parfaite à domicile avec une victoire de 4 à 3 sur les Cataractes de Shawinigan. Liam Lefebvre continue sur sa bonne séquence en ouvrant la marque en avantage numérique et ainsi trouver le fond du filet dans un ...

LIRE LA SUITE

Jack Hughes joue les héros en prolongation pour les États-Unis
Publié le 23 février 2026

Jack Hughes joue les héros en prolongation pour les États-Unis

Le but de Jack Hughes à 1:41 de la prolongation a permis aux États-Unis de remporter la médaille d’or olympique grâce à une victoire de 2 à 1 sur le Canada du côté de Milan-Cortina. Il s’agit d’une première médaille d’or au hockey masculin pour les Américains depuis le miracle sur glace à Lake Placid en 1980. Matt Boldy va donner les premiers ...

LIRE LA SUITE

Une troisième médaille pour Valérie Maltais à Milan-Cortina
Publié le 20 février 2026

Une troisième médaille pour Valérie Maltais à Milan-Cortina

La Baieriveraine Valérie Maltais démontre que malgré son âge, elle peut compétitionner avec les plus jeunes au monde. Lors de l’épreuve du 1500 mètres en longue piste, Maltais a mis la main sur la médaille de bronze, une troisième médaille à ces Jeux. Après avoir pris la tête avec un chrono de 1:54.40, elle a maintenu la tête quelque temps avant ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES