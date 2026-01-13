SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 14 janvier 2026

Actualités

Temps de lecture : 35s

Environnement et biodiversité

Le Cégep de St-Félicien ouvre le dialogue sur les changements globaux

Émile Boudreau
Le 13 janvier 2026 — Modifié à 08 h 06 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 8 janvier, le département des Techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien a lancé une première activité de conférences consacrée aux changements globaux, un enjeu qui touchent les dimensions environnementales, sociales, économiques et technologiques de la question climatique.

Plus de 70 membres de la communauté collégiale se sont réunis à la salle Azimut pour assister à trois conférences présentées par des spécialistes issus du milieu universitaire. Ceux-ci ont partagé leurs recherches et réflexions sur les impacts du réchauffement climatique, les économies régionales et la biodiversité. L’événement s’est ensuite conclu par un panel de discussion.

Animée par Luc Bouchard, enseignant en philosophie au Cégep, cette initiative visait à démystifier les transformations globales et à réfléchir collectivement aux moyens de s’y adapter.

L’équipe organisatrice avait également convié les élus municipaux du comté Roberval, dont plusieurs ont répondu positivement à l’invitation.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES