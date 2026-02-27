Elles redonnent vie au journal étudiant de la Cité étudiante

Après plus de 20 ans d’absence, le journal étudiant de la Cité étudiante de Roberval renaît grâce à l’initiative de trois élèves de quatrième secondaire soutenues par une enseignante. De la création du logo à la mise en page, en passant par la recherche de sujets et la rédaction, les trois jeunes participent à toutes les étapes du projet.

Julianne Gauthier, Léna Ouellet et Léonie Gagnon se sont lancées dans cette aventure avec enthousiasme. Appuyées par l’enseignante de français Andrée‑Anne Blanchette, elles s’investissent dans le journal étudiant en dehors de leurs heures de cours, en parascolaire. Elles ont voulu relancer le journal pour répondre au manque d’information sur la vie de l’école. Leur objectif est d’informer les élèves sur l’actualité scolaire, sportive et culturelle, tout en partageant des contenus informatifs.

Le quatuor s’est rapidement mis à l’action. « On s’est fait un plan de match tout de suite, dit Andrée-Anne Blanchette. Elles ont distribué les tâches. Après une fin de semaine, le journal était déjà fini. Il restait juste à peaufiner la mise en page. »

Léna est celle qui s’occupe de la recherche. « Je suis curieuse. J’aime ça apprendre des nouvelles choses. J’aime beaucoup le sport. J’aime beaucoup aussi savoir des trucs sur l’espace comme les aurores boréales ou les étoiles filantes », indique-t-elle. Une section sera d’ailleurs bientôt consacrée à l’astrologie dans le journal.

Julianne est, pour sa part, passionnée par l’écriture. Elle adore s’informer sur l’actualité et transmettre ce qu’elle apprend aux autres. La jeune fille de 16 ans fourmille d’idées. « On aimerait présenter l’application Academos pour savoir un peu où s’orienter pour l’avenir, vu qu’on manque d’information. Il n’y a pas tout le monde qui a le cours Projet Personnel d’Orientation (PPO). On ne connaît pas la plupart des métiers. On sait juste ceux de base, mais il en existe plein. On aimerait en parler. »

Léonie est responsable de la mise en page du journal. Elle a aussi créé le logo de l’Actua’cité. « J’aime les belles images. Je les place comme il le faut pour que ce soit droit et organisé », souligne-t-elle.

Ensemble, elles ont créé la première édition du journal étudiant, imprimé au début du mois de février.

Pour l’enseignante Andrée-Anne Blanchette, c’est un plaisir d’accompagner les élèves dans la réalisation d’un tel projet. « C’est notre motivation au quotidien. C’est ça qui nous donne envie de poursuivre, d’être au travail, d’évoluer. On ne se le cachera pas. L’enseignement n’est pas toujours facile. Il y a des journées où on est démotivé et on se questionne. Quand il y a des beaux projets comme ça, je me dis que je le fais pour ça », exprime-t-elle.

Une deuxième édition est déjà en préparation. Les rédactrices sont bien inspirées. Déjà, des améliorations seront apportées à l’esthétique du journal. D’autres élèves ont même manifesté leur intérêt à prendre part au projet.

Dès la prochaine rentrée, une nouvelle option Communication sera offerte aux élèves quatrième et cinquième secondaire. Ceux qui s’intéressent au journalisme pourront notamment s’impliquer dans le journal étudiant.