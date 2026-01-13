Des mets préparés vendus illégalement sur Facebook

Si vous magasinez régulièrement sur Facebook Market Place afin d’y dénicher l’aubaine du siècle, vous aurez peut-être été à même de constater que des centaines de mets préparés sont offerts en vente. Or, plusieurs des vendeurs qui offrent ces plats sont dans l’illégalité.

Le Journal de Québec rappelle que pour les gens qui préparent de ces mets dans leur résidence privée, on se doit de posséder un permis pour vendre la nourriture. Or, la plus grande majorité de ces commerçants improvisés n’en détiennent aucun.

Les contrevenants s’exposent à des amendes salées allant de 5 000 $ à 50 000 $, selon le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Le Journal a tâté le terrain: des 25 vendeurs de bouffe sur le site, un seul détenait le permis du MAPAQ.

Parmi les mets offerts, mentionnons des sushis, du poulet au beurre, du couscous, des biscuits et même des boîtes-repas pour le brunch. Depuis l’entrée de la loi en 2024, une trentaine de ces commerçants de nourriture ont été mis à l’amende.