Le premier ministre du Québec quitte ses fonctions

François Legault a surpris le Québec en convoquant les médias ce matin à 11 h dans ses bureaux pour y annoncer sa démission du poste de premier ministre du Québec, rapporte La Presse.

Le choix du moment n’a rien du hasard : cette conférence de presse intervient le jour même de la première réunion virtuelle du conseil des ministres depuis la pause des Fêtes.

Selon La Presse, plusieurs ministres et élus caquistes anticipaient ce départ en raison de l’envoi inattendu d’une convocation de la part du premier ministre à 9 h 45 pour son point de presse.

Toutes les autres activités de presse qui étaient prévues par les ministres du gouvernement du Québec aujourd'hui ont été annulées.

François Legault restera en poste jusqu'à ce que la Coalition avenir Québec désigne un successeur à la tête du parti.

Plus de détails à venir.