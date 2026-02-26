Foule record à la 57e édition de Saint-Prime en hiver

De jeudi à samedi derniers, Saint-Prime a vibré au rythme de la 57e édition de Saint-Prime en hiver. Pendant trois jours, la population et les visiteurs ont profité d’une programmation diversifiée invitant à sortir, bouger et apprécier la saison froide, tout en favorisant les rencontres et les échanges. Sans dévoiler de données précises, le comité organisateur évoque une participation record pour l’édition 2026.

Les activités ont pris leur envol le jeudi soir avec la tenue d’un bingo intergénérationnel. « Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation », explique la mairesse Marie-Noëlle Bhérer.

L’activité proposait un cadre propice aux échanges entre jeunes, familles et aînés, dans une atmosphère conviviale marquée par la bonne humeur et les rires. Cette première soirée a donné le ton à une fin de semaine axée sur le rassemblement et la participation citoyenne.

Soirée sous les étoiles

Le vendredi soir, plusieurs animations se sont succédé dans le cadre d’une « grande soirée sous les étoiles », présentée entièrement à l’extérieur. Le public a d’abord pris part à une course à pied dans le boisé du Curé. Environ soixante coureurs ont participé à l’épreuve. « Cette réponse du public m’a impressionnée, surtout lorsque l’on compare avec la dernière édition qui avait attiré une vingtaine de personnes », ajoute-t-elle.

Toujours en soirée, les installations hivernales ont permis aux participants de profiter du patinage libre, de la glissade géante et des jeux gonflables. Plusieurs ont également pris le temps de se réchauffer autour des feux de joie, aménagés dans un espace détente spécialement conçu pour l’occasion.

L’animation musicale confiée à un DJ, combinée aux prestations d’artistes de cirque, d’acrobates et de cracheurs de feu de la troupe des Fous du Roi, a contribué à maintenir une ambiance dynamique tout au long de la soirée. Des feux d’artifice ont finalement illuminé le ciel de Saint-Prime, marquant un moment fort de la programmation.

Un samedi festif

Les activités se sont poursuivies le samedi avec une journée plein air axée sur les loisirs hivernaux. Jeux gonflables, patinage, glissade en tube, trottinettes des neiges et danse extérieure figuraient au programme, permettant au public de profiter pleinement des installations et de l’environnement.

En soirée, l’événement a pris fin avec un souper méchoui réunissant de nombreux participants dans une ambiance festive. Le spectacle du duo Jess & Cath, suivi d’une soirée dansante animée par une DJ, a offert une conclusion animée à cette édition hivernale. « Les gens ont répondu à l’invitation et ont manifesté leur plaisir de se rassembler », mentionne la mairesse.

Enfin, dans une optique de soutien financier et de pérennité, un tirage moitié-moitié a permis d’amasser 8 000 $. La moitié de cette somme a été remise à l’organisme responsable afin de contribuer à la préparation de l’édition 2027.