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Relève touristique

Deux talents du Saguenay–Lac-Saint-Jean récompensés

Émile Boudreau
Le 09 avril 2026 — Modifié à 08 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Fondation Alliance pour la relève a dévoilé, hier le 8 avril, les récipiendaires de la troisième édition de son programme de bourses, visant à soutenir et à accompagner la relève en tourisme au Québec. À l’issue du processus d’évaluation, onze personnes se sont démarquées auprès des membres du jury, dont deux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Sélectionnés parmi de nombreuses candidatures, les lauréats ont tous retenu l’attention du jury par la qualité de leur parcours, leur engagement et leur volonté de contribuer activement au développement du tourisme québécois.

Diplômée en techniques du tourisme, Cloé Schied s’est vu remettre une bourse de 2 000 $ soulignant sa distinction dans la profession. À l’emploi de l’hôtel La Saguenéenne depuis deux ans, elle y occupe le poste de coordonnatrice aux ventes, événements et banquets.

Son apport a notamment été remarqué pour le renouvellement de l’image de l’offre de restauration, des salles et des banquets, de même que pour la relance de ce département au sein de l’établissement, un ensemble d’initiatives qui a su convaincre les membres du jury.

De son côté, l’entrepreneure ilnu et fondatrice de Mikuniss Collection, Valéry Larouche, a reçu un prix de 1 000 $, offert par Mario Leblanc, en reconnaissance de son leadership. Le jury a salué sa capacité à mobiliser les acteurs de son milieu, sa volonté de générer des retombées durables pour sa communauté ainsi que son engagement envers la transmission des savoirs, contribuant au rayonnement du tourisme culturel autochtone.

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