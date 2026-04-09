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À la recherche d’une nouvelle vocation pour l’église de Saint-Prime

Sara-Léa Bouchard
Le 09 avril 2026 — Modifié à 14 h 06 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Des solutions d’avenir pour l’église de Saint-Prime ont été présentées aux citoyens lors d’une rencontre, qui s’est tenue mercredi en soirée. Un appel de projets a été lancé pour trouver une nouvelle vocation au lieu de culte afin d’en préserver le patrimoine bâti. 

Le prêtre et responsable religieux au Lac-Saint-Jean, l’abbé André Boudreault, indique qu’il s’agit d’une décision importante à prendre de nos jours, considérant que la communauté religieuse est en train de changer de visage.

La Fabrique a fait ce choix parce que non seulement la superficie de l’église était devenue trop grande pour la communauté religieuse qu’elle accueillait, mais aussi en raison des finances qui n’étaient plus suffisantes. La réunion citoyenne visait donc à présenter les conclusions et à lancer l’appel de projets pour offrir une nouvelle vocation au bâtiment religieux, laisse savoir Le Quotidien.

L’église peut être cédée à la Ville pour la somme de 1 $ symbolique afin d’accueillir des projets communautaires. Des promoteurs privés peuvent aussi vouloir mettre en branle des projets porteurs de sens en appliquant sur l’appel. Les intéressés ont 45 jours pour soumettre leur projet, qui sera analysé par le comité de gestion et les administrateurs de la communauté chrétienne, puis finalement approuvé par l’évêque. Au Lac-Saint-Jean, déjà 12 églises sur 45 ont été cédées pour trouver une nouvelle vocation. 

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