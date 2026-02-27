Partez à l’aventure avec la Féérie au Tobo-Ski

Des étudiants en Techniques de tourisme du Cégep de St-Félicien présenteront, le jeudi 5 mars prochain, la première édition de la Féérie qui se tiendra au Tobo-Ski de Saint-Félicien.

Les activités débutent avec les glissades enchantées, de 13h à 16h30 et de 17h30 à 20h. Des formes colorées peintes dans la neige deviennent vos cibles pendant la descente. Le but ? Toucher le plus de formes possible.

Par la suite, de 13h à 16h30, partez à l’aventure sur un parcours de raquettes autoguidé en pleine nature avec cinq défis ludiques à relever. Durant cette même période, les participants sont invités à l’activité Lancer des fées. Avec, en main, des sacs de riz, dévalez la piste en tube et visez les cercles le long de la piste et, surtout faites attention, ils deviennent de plus en plus petits.

Murale colorée

De 13h à 20h, une toile géante en plein air vous attend. Ajoutez vos couleurs, laissez aller votre créativité et transformez l’hiver en décor féerique.

S’ajoute à cette première édition de La Féérie un spectacle musical de Dj Sawcy ( à partir de 17h30), un kiosque à boissons chaudes (café et chocolat chaud), des décorations de biscuits, jusqu'à épuisement des stocks, des jeux gonflables, une mascotte, un camion de rue (queue de castor) et du maquillage.

Mentionnons que tout est gratuit, sauf le ski alpin, le fat bike, le ski de fond et le camion de rue.