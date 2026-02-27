SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 58s

Jeudi 5 mars

Partez à l’aventure avec la Féérie au Tobo-Ski

Jean Tremblay
Le 27 février 2026 — Modifié à 10 h 23 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Des étudiants en Techniques de tourisme du Cégep de St-Félicien présenteront, le jeudi 5 mars prochain, la première édition de la Féérie qui se tiendra au Tobo-Ski de Saint-Félicien.

Les activités débutent avec les glissades enchantées, de 13h à 16h30 et de 17h30 à 20h. Des formes colorées peintes dans la neige deviennent vos cibles pendant la descente. Le but ? Toucher le plus de formes possible.

Par la suite, de 13h à 16h30, partez à l’aventure sur un parcours de raquettes autoguidé en pleine nature avec cinq défis ludiques à relever. Durant cette même période, les participants sont invités à l’activité Lancer des fées. Avec, en main, des sacs de riz, dévalez la piste en tube et visez les cercles le long de la piste et, surtout faites attention, ils deviennent de plus en plus petits.

Murale colorée

De 13h à 20h, une toile géante en plein air vous attend. Ajoutez vos couleurs, laissez aller votre créativité et transformez l’hiver en décor féerique.

S’ajoute à cette première édition de La Féérie un spectacle musical de Dj Sawcy ( à partir de 17h30), un kiosque à boissons chaudes (café et chocolat chaud), des décorations de biscuits, jusqu'à épuisement des stocks, des jeux gonflables, une mascotte, un camion de rue (queue de castor) et du maquillage.

Mentionnons que tout est gratuit, sauf le ski alpin, le fat bike, le ski de fond et le camion de rue.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La CSN presse Québec d’agir alors que Domtar envisage une fermeture
Publié à 10h00

La CSN presse Québec d’agir alors que Domtar envisage une fermeture

Alors que Domtar laisse planer la menace de fermer au moins une de ses usines canadiennes de papier sans fournir d’échéancier, l’entreprise a annoncé hier en visioconférence un vaste plan visant à générer 600 millions de dollars de flux de trésorerie supplémentaire d’ici 2025 au Canada et aux États-Unis. Cette annonce a immédiatement fait réagir ...

LIRE LA SUITE

Alliance forêt boréale devient l’Alliance des communautés forestières
Publié à 9h00

Alliance forêt boréale devient l’Alliance des communautés forestières

Dans un geste visant à mieux refléter sa mission et la diversité de ses membres, Alliance forêt boréale adopte officiellement un nouveau nom : l’Alliance des communautés forestières (ACF). Le changement a été entériné lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 12 février 2026. Découlant d’un processus amorcé en 2025, cette décision ...

LIRE LA SUITE

Le Festival d’hiver de Roberval lance sa 37e édition sous son nouvel igloo géant
Publié hier à 18h22

Le Festival d’hiver de Roberval lance sa 37e édition sous son nouvel igloo géant

Le Festival d’hiver de Roberval (FHR) a donné le coup d’envoi à sa 37e édition jeudi soir, sous un tout nouvel igloo géant érigé au cœur du site aménagé sur les glaces du Lac-Saint-Jean. L’événement s’est ouvert avec un spectacle de l’humoriste Mat Lévesque, lançant officiellement deux fins de semaine d’activités. Pour le président du FHR, ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES