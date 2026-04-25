Saint-Félicien souhaite faciliter l’accès à l’information municipale

Après plusieurs mois consacrés à l’amélioration de ses plateformes numériques, la Ville de Saint-Félicien entend maintenant intensifier, avec Jessica Goulet-Hadwin, la nouvelle conseillère en communication et aux relations avec le milieu, ses efforts afin de rendre l’information municipale plus accessible à l’ensemble de la population.

Détentrice d’un baccalauréat en sciences de la communication de l’Université de Montréal, Jessica Goulet-Hadwin, en poste depuis le 9 mars dernier, amorce son mandat avec une priorité claire : simplifier l’accès à l’information pour les citoyens, peu importe leurs habitudes ou leurs outils.

Après quatre semaines en poste, elle précise ses intentions : « Mon premier objectif consiste à favoriser une participation accrue de la population aux discussions du conseil municipal. Depuis mon arrivée, je constate que la majorité de l’information se trouve déjà dans le domaine public. Toutefois, plusieurs citoyens ignorent comment y accéder. Je compte donc travailler à en améliorer la diffusion et la clarté. »

Elle souligne également que les réseaux sociaux ne représentent qu’une partie des moyens de communication. « Ces plateformes rapides diffusent des contenus limités. Elles ne regroupent pas l’ensemble des informations disponibles. Par ailleurs, selon les générations, les habitudes de consultation diffèrent. Certaines personnes n’utilisent pas les réseaux sociaux. La Ville doit donc adapter ses pratiques afin de rejoindre tout le monde. Mon objectif vise à optimiser l’ensemble des outils de communication. »

Un mandat élargi

Selon le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, l’évolution des pratiques en matière de communication municipale justifiait un élargissement du rôle associé à ce poste, désormais occupé par Jessica Goulet-Hadwin, qui succède à Léa Bédard-Beaulieu.

« La Ville dispose déjà de plusieurs outils performants. Le site web municipal a fait l’objet d’une refonte, la structure de la page Facebook a été revue, tout comme les modes de communication avec les citoyens. Nous avons mis en place divers mécanismes efficaces. La prochaine étape consiste à réfléchir à leur utilisation afin d’en maximiser l’impact et d’améliorer la circulation de l’information », explique le maire.

Un attachement à la région

Originaire de Laval, Jessica Goulet-Hadwin occupait auparavant un poste de conseillère en communications au Service du marketing du Centre de services scolaire de Laval.

Elle évoque un attachement grandissant pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Il y a quelques années, mon conjoint et moi avons développé un réel intérêt pour la région. Après plusieurs séjours, nous avons acquis un chalet dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, où nous passions nos fins de semaine. En septembre dernier, nous avons finalement choisi de nous y installer de façon permanente, avec notre famille. »